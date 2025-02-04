JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Muti saat memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Rapat kerja ini membahas agenda berupa Realisasi Program Kerja dan Anggaran Kementrian Tahun 2024, Rencana Program Kerja dan Anggaran kementrian tahun 2025 dan Investasi materi Pengawasan atas undang-undang nomor 11 tahúr 2009 tantán kesejahteraan sosial, khususnya program makan bergizi gratis dan lainnya.
(Arif Julianto/okezone)