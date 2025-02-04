Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Muti saat memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin 3 2 2025 .

Rapat kerja ini membahas agenda berupa Realisasi Program Kerja dan Anggaran Kementrian Tahun 2024, Rencana Program Kerja dan Anggaran kementrian tahun 2025 dan Investasi materi Pengawasan atas undang-undang nomor 11 tah?r 2009 tant?n kesejahteraan sosial, khususnya program makan bergizi gratis dan lainnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Muti saat memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin 3 2 2025 .

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Muti saat memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin 3 2 2025 .