Menteri Abdul Muti Bahas Realisasi dan Rencana Anggaran 2025 dalam Raker dengan DPD

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 10:49 WIB
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Muti saat memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Rapat kerja ini membahas agenda berupa Realisasi Program Kerja dan Anggaran Kementrian Tahun 2024, Rencana Program Kerja dan Anggaran kementrian tahun 2025 dan Investasi materi Pengawasan atas undang-undang nomor 11 tahúr 2009 tantán kesejahteraan sosial, khususnya program makan bergizi gratis dan lainnya.

(Arif Julianto/okezone)

