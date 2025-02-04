TANGERANG SELATAN - Sejumlah warga antre untuk membeli Gas di salah satu Pangkalan Gas 3 Kg di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2025).

Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi.

Warga yang ingin membeli Gas LPG 3 Kg harus membawa KTP untuk ditunjukkan kepada penjual.

Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pangkalan untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 Kg.

(Aldhi Chandra Setiawan)