...

Potret Warga Antre Beli Gas LPG 3 Kg di Tangerang Selatan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 10:52 WIB
Sejumlah warga antre untuk membeli Gas di salah satu Pangkalan Gas 3 Kg di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin 3 2 2025 .
Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM?telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi.
Sejumlah warga antre untuk membeli Gas di salah satu Pangkalan Gas 3 Kg di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin 3 2 2025 .
Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM?telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi.
Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM?telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi.
A A A
TANGERANG SELATAN - Sejumlah warga antre untuk membeli Gas di salah satu Pangkalan Gas 3 Kg di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin (3/2/2025).
 
Antrean ini dipicu usai Kementerian ESDM telah mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg. Gas melon tak lagi melalui pengecer, melainkan langsung di pangkalan resmi.
 
Warga yang ingin membeli Gas LPG 3 Kg harus membawa KTP untuk ditunjukkan kepada penjual.
 
Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pangkalan untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 Kg.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini