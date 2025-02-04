...

Rapat Paripurna DPR Setujui RUU BUMN Menjadi UU

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 23:55 WIB
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) menerima laporan dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini (kanan) saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang. 

(Arif Julianto/okezone)

