Kolaborasi MNC Life, Regene Genomics dan Klinik Utama Le Soin

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 23:52 WIB
Direktur Utama Regene Genomics Vichi Lestari kiri Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti kanan , di sela penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PKS antara PT MNC Life Assurance MNC Life dengan Regene Genomics dan Klinik Kecantikan Le Soin di Jakarta, Selasa 4 2 2025 .
JAKARTA - Direktur Utama Regene Genomics Vichi Lestari (kiri) Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti (kanan), di sela penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT MNC Life Assurance (MNC Life) dengan Regene Genomics dan Klinik Kecantikan Le Soin di Jakarta, Selasa (4/2/2025). 
 
MNC Life sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), dengan bangga mengumumkan kembali kerja sama strategis kali ini dengan Regene Genomics, penyedia layanan kesehatan presisi yang menawarkan diagnostik prediktif melalui tes genetik.
 
Melalui kolaborasi ini, MNC Life kerap memberikan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA ) kepada pelanggan pada kedua perusahaan, yaitu Regene Genomics untuk Tes DNA dan Klinik kecantikan Le Soin, untuk meningkatkan kenyamanan dan ketenangan mereka selama menikmati layanan yang diberikan.

