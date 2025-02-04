...

Nakei Tersingkir dari Indonesian Idol XIII Usai Mendapat Voting Terendah

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 11:22 WIB
JAKARTA – Kontestan Indonesian Idol Nakei saat tampil dalam Spektakuler Show 2 di Studio RCTI+, Jakarta, Senin (3/2/2025).
 
Perjalanan Nakei di Indonesian Idol Season XIII harus berakhir setelah ia tersingkir di Spektakuler Show 2.
 
Membawakan lagu Boleh Juga yang dipopulerkan Salma Salsabil, Nakei gagal mengamankan cukup suara dari pemirsa dan harus puas berada di posisi terbawah dalam voting.
 
Ia masuk dalam bottom three bersama Axelo dan Rara Sudirman. Meskipun para juri mengapresiasi penampilannya, Ello menilai bahwa aksi panggung Nakei masih belum sempurna, yang turut menjadi faktor dalam keputusannya tersingkir dari kompetisi.
 
Dengan kepergian Nakei, persaingan di Indonesian Idol XIII semakin ketat, menyisakan para kontestan yang siap memberikan penampilan terbaik mereka di babak berikutnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

