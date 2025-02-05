JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia U-20 menjalani latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Latihan ini digelar untuk persiapan jalani Piala Asia U-20 2025 yang akan berlangsung di China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025.

Pada turnamen level Asia itu, Indonesia tergabung di Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Indonesia akan melakoni laga pertamanya melawan Iran pada 13 Februari.

(Aldhi Chandra Setiawan)