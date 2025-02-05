...

Timnas Indonesia U-20 Matangkan Persiapan Jelang Piala Asia 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2025 23:01 WIB
Pada turnamen level Asia itu, Indonesia tergabung di Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Indonesia akan melakoni laga pertamanya melawan Iran pada 13 Februari.
JAKARTA - Sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia U-20 menjalani latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
 
Latihan ini digelar untuk persiapan jalani Piala Asia U-20 2025 yang akan berlangsung di China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025.
 
Pada turnamen level Asia itu, Indonesia tergabung di Grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Indonesia akan melakoni laga pertamanya melawan Iran pada 13 Februari.

(Aldhi Chandra Setiawan)

