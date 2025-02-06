JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya (tengah), Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar (kiri) didampingi Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo saat mengunjungi iNews Tower di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar ke iNews Tower yang didampingi langsung oleh Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo ini untuk menjalin kolaborasi antara Kemenekraf/Bekraf RI dengan iNews Media Group dalam mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif.

(Aldhi Chandra Setiawan)