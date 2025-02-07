...

BNN RI Musnahkan Puluhan Kilogram Barang Bukti Narkotika

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2025 23:04 WIB
Sejumlah barang bukti narkotika ditunjukkan dalam konferensi pers pengungkapan jaringan narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kantor BNN, Jakarta, Jumat 27 2 2025 .
Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Marthinus Hukom memberikan keterangan pers pengungkapan jaringan narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kantor BNN, Jakarta, Jumat 7 2 2025 .
BNN RI memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia.
JAKARTA - Sejumlah barang bukti narkotika ditunjukkan dalam konferensi pers pengungkapan jaringan narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kantor BNN, Jakarta, Jumat (27/2/2025).
 
Sebanyak 27.108,05 gram sabu dan 3.866 gram cathinone dimusnahkan dalam kegiatan ini. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan empat kasus tindak pidana narkotika, dengan jumlah tersangka sebanyak 16 orang. Total barang bukti yang disita dalam kasus-kasus ini mencapai 27.205 gram sabu dan 3.896 gram cathinone sebelum dimusnahkan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

