JAKARTA - Pengunjung menyaksikan atraksi pertunjukan Barongsai pada Festival Cap Go Meh di Kawasan SCBD, Jakarta, Sabtu, (08/02/2025). Festival Cap Go Meh digelar sebagai puncak perayaan Tahun Baru Imlek Ular Kayu 2576 sekaligus melestarikan akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia.

Salah satu atraksi utama yang paling dinanti adalah pertunjukan Barongsai dan Liong. Dengan gerakan lincah, para pemain Barongsai memukau penonton dengan aksi akrobatik dan tarian yang diiringi tabuhan gendang khas Tionghoa. Pengunjung pun terpukau setiap kali Barongsai melompat dari satu tiang ke tiang lainnya, menunjukkan keterampilan dan keseimbangan yang luar biasa.

Selain Barongsai, Festival Cap Go Meh juga menghadirkan berbagai pertunjukan budaya lainnya, seperti Wayang Potehi—seni teater boneka khas Tionghoa serta parade Liong, naga panjang yang meliuk-liuk.

(Arif Julianto/okezone)