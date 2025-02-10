JAKARTA - Peyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) membawa sembilan kardus bertuliskan 'arsip Ditjen Migas', usai melakukan penggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, terlihat sembilan kardus tersebut dibawa oleh para penyidik kejagung, namun belum diketahui isi kardus itu, apakah merupakan dokumen tertentu atau apa.

Terlihat, terdapat dua mobil fungsional penanganan perkara Kejaksaan Agung yang membawa barang sitaan dari penggeledahan tersebut, lalu satu mobil berpelat putih, dan satu lainnya berpelat merah.

Foto : Riana Rizkia/ MPI

(MPI)