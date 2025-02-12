...

Banjir Rendam Makassar, Tim SAR Evakuasi Warga

Maman Sukirman, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2025 20:59 WIB
Tim SAR dari Mapala STIBA Makassar turut serta dalam upaya penyelamatan warga yang terdampak banjir di Jalan Nipa-nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, pada Rabu 12 2 2025 .
MAKASSAR - Tim SAR dari Mapala STIBA Makassar turut serta dalam upaya penyelamatan warga yang terdampak banjir di Jalan Nipa-nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, pada Rabu (12/2/2025). Para relawan membantu warga menyeberangi arus banjir yang deras, terutama lansia, anak-anak, dan ibu hamil yang kesulitan keluar dari rumah mereka.
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar melaporkan bahwa sedikitnya 1.030 jiwa telah mengungsi akibat banjir yang merendam ratusan rumah di dua kecamatan. Beberapa titik bahkan mengalami ketinggian air hingga dua meter, memaksa warga untuk segera dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.

