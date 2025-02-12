JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda (kiri) sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta program kerja OIKN Tahun 2025.
(Arif Julianto/okezone)
