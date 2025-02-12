Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadimuljono kanan berjabat tangan dengan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda kiri sebelum mengikuti Rapat Dengar Pendapat RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 2 2025 .

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadimuljono kanan menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 2 2025 .

Rapat tersebut membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta program kerja OIKN Tahun 2025.

