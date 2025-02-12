...

Komisi II DPR Gelar Raker Bahas Efisiensi Anggaran 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2025 21:13 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid kanan dan Wakil Menteri ATR Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan kiri menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 2 2025 .
Rapat tersebut membahas anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
Menteri PANRB Rini Widyantini kanan menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 2 2025 .
Rapat tersebut membahas anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
Rapat tersebut membahas anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
A A A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid (kanan) dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini