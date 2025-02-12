Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid kanan dan Wakil Menteri ATR Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan kiri menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 2 2025 .

Rapat tersebut membahas anggaran sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Menteri PANRB Rini Widyantini kanan menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 2 2025 .

