JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi membuka Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga meninjau langsung pameran yang menjadi ajang tahunan bagi industri otomotif nasional. Tahun ini, IIMS 2025 digelar menjelang bulan Ramadan, momen yang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kendaraan baru, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun persiapan mudik.

Sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia, IIMS menjadi barometer perkembangan industri otomotif nasional. Acara ini juga menjadi wadah bagi para pelaku industri, termasuk produsen kendaraan roda empat, roda dua, serta industri pendukung, untuk memperkenalkan inovasi terbaru, teknologi mutakhir, dan produk unggulan mereka kepada publik.

(Foto: Isra Triansyah)

(Isra Triansyah)