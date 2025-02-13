...

Menperin Agus Gumiwang Resmi Buka IIMS 2025

Isra Triansyah, Jurnalis · Kamis 13 Februari 2025 22:45 WIB
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi membuka Pameran Indonesia International Motor Show IIMS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi membuka Pameran Indonesia International Motor Show IIMS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi membuka Pameran Indonesia International Motor Show IIMS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi membuka Pameran Indonesia International Motor Show IIMS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi membuka Pameran Indonesia International Motor Show IIMS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
A A A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita secara resmi membuka Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
 
Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga meninjau langsung pameran yang menjadi ajang tahunan bagi industri otomotif nasional. Tahun ini, IIMS 2025 digelar menjelang bulan Ramadan, momen yang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kendaraan baru, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun persiapan mudik.
 
Sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia, IIMS menjadi barometer perkembangan industri otomotif nasional. Acara ini juga menjadi wadah bagi para pelaku industri, termasuk produsen kendaraan roda empat, roda dua, serta industri pendukung, untuk memperkenalkan inovasi terbaru, teknologi mutakhir, dan produk unggulan mereka kepada publik.
 
(Foto: Isra Triansyah)

(Isra Triansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini