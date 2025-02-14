Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kedua kanan bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kedua kiri disaksikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi kanan dan Wakil Ketua DPR Adies Kadir kiri usai memberikan keterangan pers terkait efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Lembaga di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 2 2025 .

Dalam keterangan pers tersebut Sri Mulyani menyampaikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja PHK tenaga kerja honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga.

