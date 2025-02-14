...

Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada PHK Honorer dalam Efisiensi Anggaran

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2025 23:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kedua kanan bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kedua kiri disaksikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi kanan dan Wakil Ketua DPR Adies Kadir kiri usai memberikan keterangan pers terkait efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Lembaga di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 2 2025 .
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri) disaksikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) dan Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kiri) usai memberikan keterangan pers terkait efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Dalam keterangan pers tersebut Sri Mulyani menyampaikan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga. 

(Arif Julianto/okezone)

