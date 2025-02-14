...

Pesona Usher Cantik di IIMS 2025, Daya Tarik bagi Pengunjung

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2025 13:57 WIB
Usher berpose di samping kendaraan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Usher berpose di samping kendaraan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Usher berbeda dengan Sales Promotion Girl SPG . Tugas Usher yakni untuk mempercantik brand dan memahami produk, sedangkan SPG berfokus pada penjualan.
Usher berbeda dengan Sales Promotion Girl SPG . Tugas Usher yakni untuk mempercantik brand dan memahami produk, sedangkan SPG berfokus pada penjualan.
Usher berbeda dengan Sales Promotion Girl SPG . Tugas Usher yakni untuk mempercantik brand dan memahami produk, sedangkan SPG berfokus pada penjualan.
A A A
JAKARTA - Usher berpose di samping kendaraan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
 
Pada gelaran ini perusahaan-perusahaan otomotif menggunakan jasa usher untuk menarik minat pembeli.
 
Usher berbeda dengan Sales Promotion Girl (SPG). Tugas Usher yakni untuk mempercantik brand dan memahami produk, sedangkan SPG berfokus pada penjualan.
 
Indonesia International Motor Show digelar mulai 13 hingga 23 Februari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Cari Berita Lain Di Sini