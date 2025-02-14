JAKARTA - Usher berpose di samping kendaraan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pada gelaran ini perusahaan-perusahaan otomotif menggunakan jasa usher untuk menarik minat pembeli.

Usher berbeda dengan Sales Promotion Girl (SPG). Tugas Usher yakni untuk mempercantik brand dan memahami produk, sedangkan SPG berfokus pada penjualan.

Indonesia International Motor Show digelar mulai 13 hingga 23 Februari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)