JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo melakukan pemukulan bola pertama saat membuka Pro Billiard Center (PBC) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo turut hadir dalam pembukaan Pro Billiard Center.

Tempat main billiard dengan fasilitas profesional itu berada di lantai 2 Inews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pro Billiard Center memiliki 19 meja billiard bermerk predator yang merupakan standar profesional. Hal itu untuk memberikan kenyaman bagi siapa saja yang bermain di sana.

Tempat tersebut tidak hanya untuk memberikan wadah para atlet biliar berlatih. Namun, tempat itu juga dibuka untuk umum setiap harinya.

Untuk Senin sampai dengan Kamis, dibuka dari pukul 11.00 WIB - sampai dengan 23.00 WIB. Sementara itu, Jumat-Minggu dibuka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.

Saat ini masih PBC memberikan harga promosi, yakni untuk reguler Senin-Kamis yang dibanderol Rp 100 ribu perjam, sedangkan Jumat-Minggu dipatok Rp 120 ribu perjam.

(Aldhi Chandra Setiawan)