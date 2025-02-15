...

Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Pro Billiard Center

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 15 Februari 2025 10:07 WIB
Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Hary Tanoesoedibjo melakukan pemukulan bola pertama saat membuka Pro Billiard Center PBC di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 14 2 2025 .
Tempat main billiard dengan fasilitas profesional itu berada di lantai 2 Inews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Hary Tanoesoedibjo melakukan pemukulan bola pertama saat membuka Pro Billiard Center PBC di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 14 2 2025 .
Pro Billiard Center memiliki 19 meja billiard bermerk predator yang merupakan standar profesional. Hal itu untuk memberikan kenyaman bagi siapa saja yang bermain di sana.
Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Hary Tanoesoedibjo melakukan pemukulan bola pertama saat membuka Pro Billiard Center PBC di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 14 2 2025 .
Pro Billiard Center memiliki 19 meja billiard bermerk predator yang merupakan standar profesional. Hal itu untuk memberikan kenyaman bagi siapa saja yang bermain di sana.
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo melakukan pemukulan bola pertama saat membuka Pro Billiard Center (PBC) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
 
Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo turut hadir dalam pembukaan Pro Billiard Center. 
 
Tempat main billiard dengan fasilitas profesional itu berada di lantai 2 Inews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
 
Pro Billiard Center memiliki 19 meja billiard bermerk predator yang merupakan standar profesional. Hal itu untuk memberikan kenyaman bagi siapa saja yang bermain di sana.
 
Tempat tersebut tidak hanya untuk memberikan wadah para atlet biliar berlatih. Namun, tempat itu juga dibuka untuk umum setiap harinya.
 
Untuk Senin sampai dengan Kamis, dibuka dari pukul 11.00 WIB - sampai dengan 23.00 WIB. Sementara itu, Jumat-Minggu dibuka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
 
Saat ini masih PBC memberikan harga promosi, yakni untuk reguler Senin-Kamis yang dibanderol Rp 100 ribu perjam, sedangkan Jumat-Minggu dipatok Rp 120 ribu perjam.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Cari Berita Lain Di Sini