JAKARTA - Kontestan Indonesian Idol Anjelia Dom saat tampil dalam Spektakuler Show 4 di Studio RCTI+, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Anjelia Dom sukses menyanyikan lagu My Heart Will Go On milik Celine Dion di panggung Spektakuler Show 4 Indonesian Idol Season XIII. Lagu original soundtrack film Titanic itu ciptaan James Horner dan Will Jennings. Anjelia sukses mendapatkan standing ovation dari lima juri.

(Arif Julianto/okezone)