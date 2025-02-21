...

Neraca Perdagangan Indonesia pada Januari 2025 Catat Surplus USD 3,45 Miliar

Isra Triansyah, Jurnalis · Jum'at 21 Februari 2025 10:47 WIB
JAKARTA - Suasana gedung bertingkat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (21/2/2025).  

 
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2025 mencatat surplus sebesar USD 3,45 miliar. Angka ini meningkat USD 1,21 miliar dibandingkan Desember 2024 dan lebih tinggi USD 1,45 miliar dibandingkan Januari 2024. Kenaikan surplus ini menunjukkan tren positif dalam perdagangan Indonesia, yang didorong oleh peningkatan ekspor dan penurunan impor di beberapa sektor utama. BPS akan terus memantau perkembangan ini guna memberikan gambaran ekonomi yang lebih akurat.

