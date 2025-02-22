...

Hasil Final Putra POBSI Pool Men & Women 2025: Jefry Zen Kunci Gelar Juara

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 22 Februari 2025 05:11 WIB
Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution menyerahkan pelakat penghargaan dan hadiah kepada Atlet biliar Indonesia, Jefry Zen dari klub Mantra Berhasil menjadi juara 1 gelar juara POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Jefry sukses mengalahkan Irwanto yang berasal dari klub Labewa dengan skor 9-4. Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center PBC , Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat 21 2 2025 malam WIB.
Sebanyak 119 atlet biliar Indonesia yang terdiri dari 94 putra dan 25 putri dari berbagai provinsi berpartisipasi dalam turnamen ini. Mereka berkompetisi memperebutkan ranking poin nasional dan total hadiah sebesar Rp176 juta.
JAKARTA - Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution menyerahkan pelakat penghargaan dan hadiah kepada Atlet biliar Indonesia, Jefry Zen dari klub Mantra Berhasil menjadi juara 1 gelar juara POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Jefry sukses mengalahkan Irwanto yang berasal dari klub Labewa dengan skor 9-4. Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center (PBC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) malam WIB. 
 
Sebanyak 119 atlet terdiri dari 94 putra dan 25 putri dari berbagai provinsi di Indonesia bersaing dalam turnamen ini. Mereka memperebutkan ranking poin nasional dan gelar juara dengan total hadiah sebesar Rp176 juta.
 
Pada turnamen tersebut, Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo, menegaskan komitmen POBSI untuk menyelenggarakan kompetisi serupa di berbagai daerah Indonesia untuk terus mengembangkan olahraga biliar di tanah air.

(Aziz Indra)

