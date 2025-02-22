JAKARTA - Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution menyerahkan pelakat penghargaan dan hadiah kepada Atlet biliar Indonesia, Jefry Zen dari klub Mantra Berhasil menjadi juara 1 gelar juara POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Jefry sukses mengalahkan Irwanto yang berasal dari klub Labewa dengan skor 9-4. Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center (PBC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) malam WIB.

Sebanyak 119 atlet terdiri dari 94 putra dan 25 putri dari berbagai provinsi di Indonesia bersaing dalam turnamen ini. Mereka memperebutkan ranking poin nasional dan gelar juara dengan total hadiah sebesar Rp176 juta.

Pada turnamen tersebut, Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo, menegaskan komitmen POBSI untuk menyelenggarakan kompetisi serupa di berbagai daerah Indonesia untuk terus mengembangkan olahraga biliar di tanah air.

(Aziz Indra)