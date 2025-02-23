...

Hasil Final Putri POBSI Pool Men & Women 2025: Angeline Sabet Gelar Juara

Aziz Indra, Jurnalis · Minggu 23 Februari 2025 21:55 WIB
Atlet biliar putri Indonesia Angeline dari klub Carabao menjadi juara 1 POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center PBC , Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 2 2025 malam WIB.
Atlet biliar putri Indonesia Angeline dari klub Carabao menjadi juara 1 POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center PBC , Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 2 2025 malam WIB.
Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution menyerahkan pelakat penghargaan dan hadiah kepada Atlet biliar putri Indonesia, Angeline dari klub Carabao, Angeline Berhasil menjadi juara 1 gelar juara POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center PBC , Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 2 2025 malam WIB.
Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution menyerahkan pelakat penghargaan dan hadiah kepada Atlet biliar putri Indonesia, Angeline dari klub Carabao, Angeline Berhasil menjadi juara 1 gelar juara POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center PBC , Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 2 2025 malam WIB.
Atlet biliar putri Indonesia Angeline dari klub Carabao menjadi juara 1 POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center PBC , Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 2 2025 malam WIB.
Atlet biliar putri Indonesia Angeline dari klub Carabao menjadi juara 1 POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center PBC , Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 2 2025 malam WIB.
A A A
JAKARTA - Atlet biliar putri Indonesia Angeline dari klub Carabao menjadi juara 1 POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center (PBC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/2/2025) malam WIB.
 
Angeline dari klub Carabao, Angeline Berhasil menjadi juara 1 gelar juara POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025.
 
Angeline tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh atlet klub Carabao itu hampir selalu tepat sasaran.
 
Sebanyak 119 atlet terdiri dari 94 putra dan 25 putri dari berbagai provinsi di Indonesia bersaing dalam turnamen ini. Mereka memperebutkan ranking poin nasional dan gelar juara dengan total hadiah sebesar Rp176 juta.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Cari Berita Lain Di Sini