JAKARTA - Atlet biliar putri Indonesia Angeline dari klub Carabao menjadi juara 1 POBSI Pool Men & Women Seri 1 Jakarta 2025. Angeline sukses mengalahkan Enjelika dari klub JRX Duel keduanya berlangsung di Pro Biliard Center (PBC), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/2/2025) malam WIB.

Angeline tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh atlet klub Carabao itu hampir selalu tepat sasaran.

Sebanyak 119 atlet terdiri dari 94 putra dan 25 putri dari berbagai provinsi di Indonesia bersaing dalam turnamen ini. Mereka memperebutkan ranking poin nasional dan gelar juara dengan total hadiah sebesar Rp176 juta.

(Aziz Indra)