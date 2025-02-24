JAKARTA - Sejumlah pekerja bersama takmir masjid memasang karpet baru di Masjid Al Ikhlas Bulusan Selatan III, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jumat (21/2)malam hingga Sabtu (22/2/2025) dini hari. Pemasangan karpet ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Selama Ramadhan nantinya Masjid Al Ikhlas menggelar berbagai kegiatan diantaranya shalat tarawih, berbagi takjil, buka bersama, tadarusan, kuliah subuh hingga i'tikaf.

(Ahmad Antoni)