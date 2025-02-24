Presiden Prabowo Subianto kelima kiri didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka ketiga kiri bersama Presiden ketujuh Joko Widodo keempat kanan , Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono keempat kiri , Wapres ke-13 Ma'ruf Amin kedua kanan , Wapres ke-12 Jusuf Kalla ketiga kanan , Wapres ke-11 Boediono kedua kiri , Menteri BUMN Erick Thohir kiri , serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani kanan meluncurkan secara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 24 2 2025 .

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya dalam peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 24 2 2025 .

Presiden Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

