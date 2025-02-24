...

Presiden Prabowo Subianto Resmikan Danantara

MPI, Jurnalis · Senin 24 Februari 2025 18:44 WIB
Presiden Prabowo Subianto kelima kiri didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka ketiga kiri bersama Presiden ketujuh Joko Widodo keempat kanan , Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono keempat kiri , Wapres ke-13 Ma'ruf Amin kedua kanan , Wapres ke-12 Jusuf Kalla ketiga kanan , Wapres ke-11 Boediono kedua kiri , Menteri BUMN Erick Thohir kiri , serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani kanan meluncurkan secara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 24 2 2025 .
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya dalam peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 24 2 2025 .
Presiden Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutannya dalam peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 24 2 2025 .
Presiden Prabowo Subianto baris depan, kanan bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka baris atas, kanan bersama Presiden ketujuh Joko Widodo kedua kanan , Wapres ke-13 Ma'ruf Amin baris depan, tengah , Wapres ke-12 Jusuf Kalla baris depan, kiri , Wapres ke-11 Boediono baris atas, tengah , Menteri BUMN Erick Thohir baris atas, kiri , serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani kanan berjalan usai meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 24 2 2025 .
A A A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (kelima kiri) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (ketiga kiri) bersama Presiden ketujuh Joko Widodo (keempat kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (keempat kiri), Wapres ke-13 Ma'ruf Amin (kedua kanan), Wapres ke-12 Jusuf Kalla (ketiga kanan), Wapres ke-11 Boediono (kedua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani (kanan) meluncurkan secara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Presiden Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

Kemeriahan HUT ke-58 KADIN Jakarta di Bundaran HI

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

IMBEX 2025 Dibanjiri Pengunjung, Jadi Magnet Utama Keluarga Muda di Jakarta

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenekraf - Kadin Teken MoU Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Mewujudkan Generasi Kreatif dan Sehat dengan Edukasi Memasak

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

Harga Kopi Diproyeksi Turun Tahun Depan akibat Surplus Global

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

76.500 Ton Bantuan Logistik Dikirim ke Wilayah Terdampak Bencana

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang dan Isu Standar Ganda

Cari Berita Lain Di Sini