JAKARTA - Kontestan Indonesian Idol Anjelia Dom saat tampil dalam Spektakuler Show 5 di Studio RCTI+, Jakarta, Senin (23/2/2025). Anjelia tampil membawakan lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan pedangdut veteran Elvy Sukaesih. Sayang, penampilan ciamik sang kontestan tak mampu memenangkan hati penonton di rumah, perjalanan Anjelia Dom harus terhenti malam ini.

Dia bersama Mesa Hira dan Rara Sudirman pun masuk ke bottom three. Boy William pun memanggil nama Anjelia Dom sebagai kontestan yang harus tereliminasi dari panggung Indonesian Idol Season XIII.

(Arif Julianto/okezone)