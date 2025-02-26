...

Suasana Gedung Badan Pengelola Investasi Danantara

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 26 Februari 2025 08:18 WIB
Suasana Gedung Badan Pengelola Investasi BPI Danantara di Jakarta, Selasa 25 02 2025 .
Suasana Gedung Badan Pengelola Investasi BPI Danantara di Jakarta, Selasa 25 02 2025 .
Suasana Gedung Badan Pengelola Investasi BPI Danantara di Jakarta, Selasa 25 02 2025 .
Suasana Gedung Badan Pengelola Investasi BPI Danantara di Jakarta, Selasa 25 02 2025 .
Suasana Gedung Badan Pengelola Investasi BPI Danantara di Jakarta, Selasa 25 02 2025 .
JAKARTA - Suasana Gedung Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Jakarta, Selasa (25/02/2025). Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. BPI Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam serta aset-aset negara. 

(Arif Julianto/okezone)

