MNC Peduli Dukung Serbuan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Koarmada RI

Isra Triansyah, Jurnalis · Rabu 26 Februari 2025 23:38 WIB
Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memberikan plakat penghargaan kepada perwakilan MNC Peduli Ivan dalam kegiatan Serbuan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 26 Februari 2025.
Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memberikan sambutan pada kegiatan Serbuan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 26 Februari 2025.
Kegiatan ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 H dan merupakan bentuk kepeduliaan social TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada RI kepada masyarakat desa pesisir. Acara ini didukung penuh MNC Peduli.
Perwakilan MNC Peduli Ivan menyerahkan secara simbolis bantuan sembako pada kegiatan Serbuan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 26 Februari 2025.
JAKARTA - Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata memberikan plakat penghargaan kepada perwakilan MNC Peduli Ivan dalam kegiatan Serbuan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 26 Februari 2025. Acara ini didukung penuh MNC Peduli.
 
(Isra Triansyah)

