JAKARTA - Head of Investment MNC Asset Management Muhamad Sugiarto menerima penghargaan dari Chief Executive Officer (CEO) Investortrust.id Primus Dorimulu pada acara Best Mutual Funds Awards 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025). MNC Asset Management meraih empat penghargaan sekaligus pada acara Best Mutual Funds Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Investortrust.id bersama Infovesta Utama.

Penghargaan diberikan untuk salah satu produk reksadana pendapatan tetap MNC Asset Management yaitu MNC Dana Likuid dengan tiga penghargaan di kategori Pendapatan Tetap Periode 1 Tahun Kelas Aset 10 Miliar – 100 Miliar, Pendapatan Tetap Periode 3 Tahun dan Pendapatan Tetap Periode 5 Tahun Kelas Aset 100 Millar – 500 Miliar, dan satu penghargaan untuk salah satu produk reksa dana pasar uang yakni MNC Dana Lancar di kategori Pasar Uang Periode 3 Tahun, Kelas Aset 100 Miliar – 500 Miliar.

(Arif Julianto/okezone)