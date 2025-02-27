...

Japto Soerjosoemarno Diperiksa KPK Selama 7 Jam Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 27 Februari 2025 08:44 WIB
Ketua Umum Pemuda Pancasila PP Japto Soerjosoemarno berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu 26 2 2025 .
JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Japto Soerjosoemarno diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Ia mengatakan dirinya telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik selama sekitar tujuh jam. 

(Arif Julianto/okezone)

