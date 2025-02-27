JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Japto Soerjosoemarno diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Ia mengatakan dirinya telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik selama sekitar tujuh jam.

(Arif Julianto/okezone)