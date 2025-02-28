...

Resmi Pemerintah Menetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 28 Februari 2025 22:58 WIB
Petugas melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan 1446 H di Kanwil Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
Petugas melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan 1446 H di Kanwil Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
Petugas melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan 1446 H di Kanwil Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
Petugas melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan 1446 H di Kanwil Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
Petugas melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan 1446 H di Kanwil Kementerian Agama, Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
A A A
JAKARTA - Petugas melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan 1446 H di Kanwil Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 
 
Kementerian Agama (Kemenag) menggelar pemantauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadhan 1446 H. Pemantauan dilakukan pada 125 titik di seluruh Indonesia. Rukyatulhilal ini melibatkan para ahli Falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag Kabupaten/Kota, serta bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait lainnya.
 
Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu (1/3/2025). 
 
Keputusan itu disampaikan usai penyelenggaraan sidang isbat yang digelar di Aula HM Rasjidi, Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

iNews Media Group Campus Connect Hadir di Unsoed, Gen Z Didorong Melek Finansial

iNews Media Group Campus Connect Hadir di Unsoed, Gen Z Didorong Melek Finansial

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Cari Berita Lain Di Sini