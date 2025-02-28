JAKARTA - Petugas melakukan pemantauan hilal 1 Ramadan 1446 H di Kanwil Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar pemantauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadhan 1446 H. Pemantauan dilakukan pada 125 titik di seluruh Indonesia. Rukyatulhilal ini melibatkan para ahli Falak dari Kantor Wilayah Kemenag dan Kemenag Kabupaten/Kota, serta bekerja sama dengan Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, dan instansi terkait lainnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

Keputusan itu disampaikan usai penyelenggaraan sidang isbat yang digelar di Aula HM Rasjidi, Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

