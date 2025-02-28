JAKARTA - Pemain sinetron Rizky dan Lesti Kejora dalam acara syukuran Romansa Kampung Dangdut di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Pemain dan crew Sinetron Romansa Kampung Dangdut menggelar syukuran potong tumpeng untuk menyambut penayangan perdananya.

Sinetron garapan MNC Pictures yang dibintangi oleh pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora ini menyuguhkan kisah cinta, konflik keluarga, dan tradisi dangdut di tengah kehidupan masyarakat Desa Cinada di Jawa Barat.

Romansa Kampung Dangdut akan mulai tayang di RCTI pada Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 04.30 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)