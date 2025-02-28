...

Sinetron Romansa Kampung Dangdut Tayang Perdana pada 1 Maret 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 28 Februari 2025 23:11 WIB
Pemain sinetron Rizky dan Lesti Kejora dalam acara syukuran Romansa Kampung Dangdut di Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
Ki-Ka VP Production MNC Pictures Kamil Wahyudi, Sutradara Iip S. Hanan dan Head Drama MNC Pictures Mudakir Rifai dalam syukuran sinetron Romansa Kampung Dangdut di Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
Sinetron garapan MNC Pictures yang dibintangi oleh pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora ini menyuguhkan kisah cinta, konflik keluarga, dan tradisi dangdut di tengah kehidupan masyarakat Desa Cinada di Jawa Barat.
Pemain sinetron Rizky dan Lesti Kejora dalam acara syukuran Romansa Kampung Dangdut di Jakarta, Jumat 28 2 2025 .
Sinetron garapan MNC Pictures yang dibintangi oleh pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora ini menyuguhkan kisah cinta, konflik keluarga, dan tradisi dangdut di tengah kehidupan masyarakat Desa Cinada di Jawa Barat.
A A A
JAKARTA - Pemain sinetron Rizky dan Lesti Kejora dalam acara syukuran Romansa Kampung Dangdut di Jakarta, Jumat (28/2/2025).
 
Pemain dan crew Sinetron Romansa Kampung Dangdut menggelar syukuran potong tumpeng untuk menyambut penayangan perdananya.
 
Sinetron garapan MNC Pictures yang dibintangi oleh pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora ini menyuguhkan kisah cinta, konflik keluarga, dan tradisi dangdut di tengah kehidupan masyarakat Desa Cinada di Jawa Barat.
 
Romansa Kampung Dangdut akan mulai tayang di RCTI pada Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 04.30 WIB.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Cari Berita Lain Di Sini