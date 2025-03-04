BEKASI - Petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (4/3/2025). Petugas BNPB dengan sigap melakukan evakuasi, menyelamatkan anak-anak yang terjebak dalam rumah yang hampir seluruhnya terendam air.

Banjir yang melanda kawasan ini mencapai ketinggian hampir 4 meter, setinggi rumah dua lantai, akibat luapan Kali Bekasi. Air yang datang dari wilayah Bogor tak lagi mampu ditahan oleh saluran sungai, sehingga menggenangi perumahan warga. Kejadian ini meninggalkan kesan pilu, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi bencana di usia yang masih belia.

(Aldhi Chandra Setiawan)