Banjir Besar Rendam Pondok Gede Permai, Tangis Anak-Anak Iringi Evakuasi

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 04 Maret 2025 14:15 WIB
Petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 4 3 2025 .
BEKASI - Petugas mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir di  Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (4/3/2025). Petugas BNPB dengan sigap melakukan evakuasi, menyelamatkan anak-anak yang terjebak dalam rumah yang hampir seluruhnya terendam air.
 
Banjir yang melanda kawasan ini mencapai ketinggian hampir 4 meter, setinggi rumah dua lantai, akibat luapan Kali Bekasi. Air yang datang dari wilayah Bogor tak lagi mampu ditahan oleh saluran sungai, sehingga menggenangi perumahan warga. Kejadian ini meninggalkan kesan pilu, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi bencana di usia yang masih belia.

(Aldhi Chandra Setiawan)

