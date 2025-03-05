...

Banjir Surut, Warga Kalibata-Cililitan Bergegas Bersihkan Sisa Lumpur

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 20:53 WIB
JAKARTA - Warga membersihkan sisa lumpur yang tertinggal di pemukiman merreka yang ada di sekitar jalan layang kalibata-cililitan, Jakarta, Rabu, (5/3/2025).Banjir besar yang mulai surut pada hari ini sekitar pukul 01.00 dini hari, membuat warga bergegas membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur yang mengendap. Mereka dibantu petugas Damkar juga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk memudahkan pengerjaannya.

(Arif Julianto/okezone)

