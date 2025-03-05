Warga membersihkan sisa lumpur yang tertinggal di pemukiman merreka yang ada di sekitar jalan layang kalibata-cililitan, Jakarta, Rabu, 5 3 2025 .

Warga membersihkan sisa lumpur yang tertinggal di pemukiman merreka yang ada di sekitar jalan layang kalibata-cililitan, Jakarta, Rabu, 5 3 2025 .

Banjir besar yang mulai surut pada hari ini sekitar pukul 01.00 dini hari, membuat warga bergegas membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur yang mengendap. Mereka dibantu petugas Damkar juga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum PPSU untuk memudahkan pengerjaannya.

Banjir besar yang mulai surut pada hari ini sekitar pukul 01.00 dini hari, membuat warga bergegas membersihkan rumah dan lingkungan dari lumpur yang mengendap. Mereka dibantu petugas Damkar juga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum PPSU untuk memudahkan pengerjaannya.

Warga membersihkan sisa lumpur yang tertinggal di pemukiman merreka yang ada di sekitar jalan layang kalibata-cililitan, Jakarta, Rabu, 5 3 2025 .