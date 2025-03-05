JAKARTA - Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syaril Nasution secara simbolis memberikan bantuan kepada Ketua Harian Masjid Bimantara Kebon Sirih Ustadz Syafei (kiri), Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk Munir (kanan) di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

MNC Peduli berikan bantuan Ramadan 1446 H berupa dana kepada Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat sebesar Rp100 juta dan Masjid Raudhatul Jannah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebesar Rp50 juta.

Dengan bantuan ini, Masjid Bimantara dan Masjid Raudhatul Jannah setiap hari mengadakan berbagai kegiatan seperti mendatangkan penceramah

untuk mengisi kajian, qiyamul lail, doa dan dzikir, nuzulul qur’an, itikaf, menyediakan takjil buka puasa dan kegiatan lainnya.

Bantuan ini disambut dengan baik oleh pengurus masjid karena setiap harinya kedua masjid didatangi oleh ribuan jamaah baik dari masyarakat sekitar maupun pendatang. Bantuan Ramadan kepada Masjid ini rutin dilakukan oleh MNC Group melalui MNC Peduli kepada Masjid.

Selama bulan Ramadan, kegiatan berbagi lainnya seperti buka puasa bersama anak yatim piatu dan dhuafa serta pembagian sembako juga dimanfaatkan MNC Peduli untuk peduli terhadap sesama.

(Aziz Indra)