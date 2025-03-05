...

Petugas Angkut 2.000 Ton Sampah dari Saringan Ciliwung TB Simatupang

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 21:43 WIB
Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sebanyak 2.000 ton lebih sampah berhasil diangkut dari Saringan Sampah Ciliwung TB Simatupang. Dari total tersebut, 530 ton lebih sudah dikirim menuju TPST Bantar Gebang.
JAKARTA - Petugas dari UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut sampah menggunakan alat berat di Saringan Sampah Ciliwung TB Simatupang, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sebanyak 2.000 ton lebih sampah berhasil diangkut dari Saringan Sampah Ciliwung TB Simatupang. Dari total tersebut, 530 ton lebih sudah dikirim menuju TPST Bantar Gebang.

