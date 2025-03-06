...

Momen Haru Pertemuan Anies dan Tom Lembong di Sidang Korupsi Impor Gula

MPI, Jurnalis · Kamis 06 Maret 2025 19:22 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 6 3 2025 .
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025). Keduanya saling bersalaman dan lempar senyum.
 
Sebagai informasi, dalam kasus ini, Kejagung RI menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus sebagai tersangka. Kemudian Kejagung kembali menetapkan 9 tersangka lainnya. Sehingga total tersangka kasus impor gula menjadi 11 orang.
 
Tom juga diketahui sempat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Namun, gugatan yang diajukan oleh Tom ditolak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Artinya status tersangka Tom Lembong sudah sah dan sesuai aturan hukum.
 
Akibat dari perbuatan Tom Lembong dkk diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp578 miliar. Tom Lembong dkk dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Foto : MPI/Riyan Rizki Roshali

(MPI)

