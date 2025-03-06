JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberikan arahan dalam kegiatan peluncuran Fakultas Artificial Intelligence UPH di Gedung A Kemendikdasmen Jakarta pada Rabu (5/3/2025).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajak kampus swasta untuk berkolaborasi dalam memperkuat kompetensi pengajar untuk mata pelajaran pilihan kecerdasan buatan (AI) dan coding di tingkat SD hingga SMA.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya kini tengah menggandeng Universitas Pelita Harapan (UPH) yang baru saja membuka Fakultas Artificial Intelligence (FAI) guna menyiapkan para guru untuk mengajar kedua mata pelajaran yang sifatnya pilihan tersebut pada tahun ajaran 2025-2026.

Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi meluncurkan Fakultas Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dan menjalin kerja sama strategis dengan Zhejiang University untuk membuka peluang bagi mahasiswa mendapatkan akses penelitian, pengajaran, dan teknologi AI terkini.

