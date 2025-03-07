JAKARTA - Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menyampaikan keterangan pers terkait disertasi Bahlil Lahadalia di Gedung Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

Universitas Indonesia (UI) meminta Menteri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperbaiki disertasi. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat 4 organ UI yaitu, Majelis Wali Amanat, Rektor, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik atas dugaan pelanggaran etik mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan bahwa perbaikan tersebut harus berdasarkan peningkatan kualitas serta publikasi ilmiah.

(Aldhi Chandra Setiawan)