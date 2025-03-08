...

Ustaz Dasad Latif Berikan Tausiyah di Tabligh Akbar Ramadan 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 08 Maret 2025 16:20 WIB
Ustaz Dasad Latif saat memberikan tausiyah dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat 7 3 2025 .
JAKARTA - Ustaz Das’ad Latif saat memberikan tausiyah dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat (7/3/2025).
 
Ustaz Das’ad Latif memberikan tausiyah  dengan tema Ramadhan yang menyejukan hati dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 2025 yang digelar oleh RCTI di Taman Mini Indonesia.
 
Dalam tausiyahnya, Ustaz Das’ad Latif menyampaikan salah satu tujuan berpuasa ialah meningkatkan kepekaan pada lingkungan sosial. Untuk itu berbagi di bulan Ramadan menjadi salah satu amalan yang diutaman dan tentu disenangi oleh Allah SWT.

(Aldhi Chandra Setiawan)

