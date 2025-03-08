JAKARTA - Menteri Agama RI, Prof. Dr.KH. Nasaruddin Umar, MA, menyampaikan sambutan saat meresmikan pemancangan perdana masjid Al Ikhlas yang dibangun di kawasan PIK2, Tangerang, Banten, Jum'at (7/3/2025).

Masjid ini merupakan bagian dari kawasan Riverwalk Island yang juga akan memiliki berbagai tempat ibadah lainnya, seperti gereja, vihara, dan kelenteng, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

Masjid Al-Ikhlas PIK yang dibangun di lokasi strategis ini mengusung desain arsitektur Islam Klasik dengan luas bangunan 1.248 m² dan kapasitas sekitar 600 jamaah. Masjid ini dirancang dengan pilar-pilar kokoh di luar dan ruang berbentuk lingkaran di dalam untuk memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Menurut Menteri Agama, masjid adalah simbol kebanggaan dan keberagaman Indonesia yang semakin kokoh dengan banyaknya tempat ibadah yang dibangun.

Masjid Al-Ikhlas PIK ditargetkan selesai pada akhir 2025 dengan biaya konstruksi sekitar Rp 45 miliar. Pembangunan ini menegaskan komitmen Agung Sedayu Group dalam menciptakan kawasan yang maju, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga nilai-nilai budaya dan spiritual.

(Arif Julianto/okezone)