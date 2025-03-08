BOGOR - Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/3/2025). Pengendara roda dua disebut kerap terpeleset imbas masih tebalnya lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Hal itu seperti diungkapkan Ali, warga Bojong Kulur, Kabupaten Bogor.

Ia mengatakan, kondisi Jalan Vila Nusa Indah masih sulit dilalui meskipun banjir telah surut. Hal itu akibat adanya sisaan lumpur yang belum dibersihkan.

Kendati demikian, Ali berharap, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa mengerahkan petugas kebersihan untuk membantu menyingkirkan lumpur sisa banjir beberapa waktu lalu.

Foto : MPI/Achmad Al Fiqri

(MPI)