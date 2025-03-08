...

Sisa Lumpur Masih Tebal Imbas Banjir Kemarin, Jalan Vila Nusa Indah Raya Sulit Dilalui Pengendara

MPI, Jurnalis · Sabtu 08 Maret 2025 16:20 WIB
Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu 8 3 2025 .
Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu 8 3 2025 .
Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu 8 3 2025 .
Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu 8 3 2025 .
Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu 8 3 2025 .
A A A
BOGOR - Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/3/2025). Pengendara roda dua disebut kerap terpeleset imbas masih tebalnya lumpur sisa banjir saat melewati Jalan Vila Nusa Indah Raya, Kelurahan Bojong Kukur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Hal itu seperti diungkapkan Ali, warga Bojong Kulur, Kabupaten Bogor.
 
Ia mengatakan, kondisi Jalan Vila Nusa Indah masih sulit dilalui meskipun banjir telah surut. Hal itu akibat adanya sisaan lumpur yang belum dibersihkan.
 
Kendati demikian, Ali berharap, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa mengerahkan petugas kebersihan untuk membantu menyingkirkan lumpur sisa banjir beberapa waktu lalu.
 
Foto : MPI/Achmad Al Fiqri

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Ekspansi Regional, Mister Bentong Nusantara Perkenalkan Jamu Herbal Modern di Jakarta

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Kondisi Pusat Kuliner Kalibata Hangus Terbakar Imbas Kericuhan

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Keseruan Liburan Akhir Tahun Menggema di SJM Resorts Samtastic Park

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Cari Berita Lain Di Sini