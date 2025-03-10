BEKASI - Pesepak bola Persija Jakarta Gustavo Almeida (kanan) menghadang pesepak bola Arema FC Pablo Oliveira dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawat Barat, Minggu (9/3/2025) malam.

Bermain dengan 9 pemain akibat Maciej Gajos dan Gustavo Almeida terkena kartu merah membuat Persija Jakarta tumbang dengan skor 3-1 saat menghadapi Arema FC dalam pertandingan lanjutan Liga 1.

Kekalahan ini membuat Macan Kemayoran tertahan di urutan empat klasemen dengan 43 poin, sedangkan Singo Edan ada di urutan tujuh dengan 39 poin.

Foto: Aldhi Chandra Setiawan

(Aldhi Chandra Setiawan)