...

Main 9 Pemain, Persija Kalah 3-1 Hadapi Arema di Bekasi

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 10 Maret 2025 22:10 WIB
Pesepak bola Persija Jakarta Gustavo Almeida kanan menghadang pesepak bola Arema FC Pablo Oliveira dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawat Barat, Minggu 9 3 2025 malam.
Bermain dengan 9 pemain akibat Maciej Gajos dan Gustavo Almeida terkena kartu merah membuat Persija Jakarta tumbang dengan skor 3-1 saat menghadapi Arema FC dalam pertandingan lanjutan Liga 1.
Kekalahan ini membuat Macan Kemayoran tertahan di urutan empat klasemen dengan 43 poin, sedangkan Singo Edan ada di urutan tujuh dengan 39 poin.
BEKASI - Pesepak bola Persija Jakarta Gustavo Almeida (kanan) menghadang pesepak bola Arema FC Pablo Oliveira dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawat Barat, Minggu (9/3/2025) malam.
 
Foto: Aldhi Chandra Setiawan

(Aldhi Chandra Setiawan)

