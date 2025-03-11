JAKARTA - Sejumlah anak mengikuti pesantren kilat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Malinjo, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pesantren kilat ini mengusung tema Gema Ramadhan Malinjo Tadarus Bersama yang diadakan sampai dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah bekal ilmu dan pengetahuan anak-anak tentang agama sekaligus menjadi sarana ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa.

(Aldhi Chandra Setiawan)