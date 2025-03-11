...

Pesantren Kilat Ramadhan di RPTRA Malinjo

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 11 Maret 2025 21:07 WIB
Sejumlah anak mengikuti pesantren kilat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Malinjo, Jakarta, Selasa 11 3 2025 .
JAKARTA - Sejumlah anak mengikuti pesantren kilat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Malinjo, Jakarta, Selasa (11/3/2025). 
 
Pesantren kilat ini mengusung tema Gema Ramadhan Malinjo Tadarus Bersama yang diadakan sampai dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah.
 
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah bekal ilmu dan pengetahuan anak-anak tentang agama sekaligus menjadi sarana ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa.

(Aldhi Chandra Setiawan)

