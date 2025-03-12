...

Melihat Bayt Al Quran dan Museum Istiqlal di TMII

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 12 Maret 2025 21:37 WIB
Petugas memeriksa Al Quran Mushaf dari Wonosobo berukuran 2x3 meter di Bayt Al Quran dan Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah TMII , Jakarta, Rabu 12 3 2025 .
JAKARTA - Petugas memeriksa Al Quran Mushaf dari Wonosobo berukuran 2x3 meter di Bayt Al Quran dan Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (12/3/2025).
 
Museum yang diresmikan oleh Presiden ke-2 RI Soeharto pada 20 April 1997 itu bertujuan untuk menampilkan Islam sebagai pemersatu bangsa dari berbagai etnis di Indonesia serta menampilkan wajah Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
 
Pengunjung yang datang bisa melihat Al Quran Mushaf besar berukuran 2x3 meter dari Wonosobo dan terkecil berukuran 4x4x1,5 cm dari Istanbul menggunakan kaca pembesar. 
 
Selain itu dapat mempelajari bahwa Al Quran tidak hanya menyimpan makna mendalam bagi umat Islam, namun juga memiliki nilai estetika yang tergambar di bingkai iluminasi, sekaligus mengandung nilai sejarah nasional.

(Aldhi Chandra Setiawan)

