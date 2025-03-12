JAKARTA - Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo menyambut kedatangan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Presiden Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Lilis Setiadi di iNews Tower, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pertemuan ini dilakukan menjelang acara WEALTH TALKS CIMB Niaga (BNGA) yang bertajuk 'New Leaders Era 2025: Unboxing Global and Local Market Trends' di MNC Convention Hall iNews Tower Jakarta

Pada kesempatan tersebut, Angela yang didampingi Direktur Operasional IDX Channel, Masirom sempat berbicara dengan Bambang mengenai apa yang akan dibicarakan dalam WEALTH TALKS CIMB Niaga tersebut seperti kondisi global dan domestik yang mempengaruhi ekonomi dunia saat ini.

(Aldhi Chandra Setiawan)