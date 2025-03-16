KENDARI - (Kiri - kanan) Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) Hadian Pramudita meresmikan ground breaking pembangunan gedung Menara Mandiri di Landmark Area Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (16/3/2025).

Gedung Menara Mandiri Kendari akan dibangun di atas lahan seluas 3.455 meter persegi berupa tower setinggi 10 lantai. Memiliki total luas bangunan sekitar 14.000 meter persegi, kompleks perkantoran terintegrasi ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang, termasuk auditorium, safe deposit box, serta area hijau yang tersebar di ground floor dan setiap lantai gedung.

Dengan dukungan infrastruktur baru ini, Bank Mandiri menargetkan akselerasi pertumbuhan yang lebih agresif, sejalan dengan strategi ekspansi nasional untuk memperkuat ekosistem keuangan di kawasan timur Indonesia.

(MPI)