Perkuat Jaringan, Bank Mandiri Groundbreaking Menara Mandiri di Kendari

MPI, Jurnalis · Minggu 16 Maret 2025 20:59 WIB
Kiri - kanan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI Purn Andi Sumangerukka, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk WIKA Gedung Hadian Pramudita meresmikan ground breaking pembangunan gedung Menara Mandiri di Landmark Area Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu 16 3 2025 .
Gedung Menara Mandiri Kendari akan dibangun di atas lahan seluas 3.455 meter persegi berupa tower setinggi 10 lantai.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan sambutan saat ground breaking pembangunan gedung Menara Mandiri di Landmark Area Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu 16 3 2025 .
Gedung Menara Mandiri Kendari akan dibangun di atas lahan seluas 3.455 meter persegi berupa tower setinggi 10 lantai.
KENDARI - (Kiri - kanan) Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) Hadian Pramudita meresmikan ground breaking pembangunan gedung Menara Mandiri di Landmark Area Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (16/3/2025). 
 
Gedung Menara Mandiri Kendari akan dibangun di atas lahan seluas 3.455 meter persegi berupa tower setinggi 10 lantai. Memiliki total luas bangunan sekitar 14.000 meter persegi, kompleks perkantoran terintegrasi ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang, termasuk auditorium, safe deposit box, serta area hijau yang tersebar di ground floor dan setiap lantai gedung. 
 
Dengan dukungan infrastruktur baru ini, Bank Mandiri menargetkan akselerasi pertumbuhan yang lebih agresif, sejalan dengan strategi ekspansi nasional untuk memperkuat ekosistem keuangan di kawasan timur Indonesia.

(MPI)

