...

Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban Online Scam di Myanmar

MPI, Jurnalis · Selasa 18 Maret 2025 16:41 WIB
Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia WNI korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025.
Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia WNI korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025.
Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia WNI korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025.
Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia WNI korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025.
Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia WNI korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025.
Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia WNI korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025.
A A A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Pemulangan WNI ini dilakukan secara bertahap oleh Satgas Gabungan dari KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan Polri yang dikomandoi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebutkan, pemulangan terhadap 554 WNI yang menjadi korban online scam itu bertahap.
 
Setibanya di Indonesia, mereka yang menjadi PMI dan menjadi korban penipuan tersebut, akan ditampung di tempat penampungan sementara, Wisma Haji, Pondok Gede selama tiga hari.
 
Selama di sana, para WNI itu akan mendapatkan bantuan logistik serta pemeriksaan kesehatan fisik maupun mental.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Nadiem Makarim Kembali Ditunda

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Nadiem Makarim Kembali Ditunda

Jelang Natal 2025, Gegana dan K-9 Sterilisasi Gereja Katedral Jakarta

Jelang Natal 2025, Gegana dan K-9 Sterilisasi Gereja Katedral Jakarta

Bantuan Kemanusiaan Rp16,2 Miliar Dukung Pemulihan Bencana di Sumatera dan Aceh

Bantuan Kemanusiaan Rp16,2 Miliar Dukung Pemulihan Bencana di Sumatera dan Aceh

Kinerja Akhir Tahun 2025, KPK Akui Masih Perlu Dukungan Personel Polri

Kinerja Akhir Tahun 2025, KPK Akui Masih Perlu Dukungan Personel Polri

BRIN Gelar Diskusi Arah Baru Riset dan Inovasi Nasional

BRIN Gelar Diskusi Arah Baru Riset dan Inovasi Nasional

Cari Berita Lain Di Sini