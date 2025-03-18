JAKARTA - Pemerintah Indonesia memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban online scam di Myawaddy, Myanmar hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Pemulangan WNI ini dilakukan secara bertahap oleh Satgas Gabungan dari KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan Polri yang dikomandoi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebutkan, pemulangan terhadap 554 WNI yang menjadi korban online scam itu bertahap.

Setibanya di Indonesia, mereka yang menjadi PMI dan menjadi korban penipuan tersebut, akan ditampung di tempat penampungan sementara, Wisma Haji, Pondok Gede selama tiga hari.

Selama di sana, para WNI itu akan mendapatkan bantuan logistik serta pemeriksaan kesehatan fisik maupun mental.

