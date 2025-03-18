...

AFC Asian Futsal Cup 2026 Bakal Digelar di Jakarta, Pemprov Siap Berkolaborasi

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 18 Maret 2025 21:18 WIB
JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) berdiskusi secara langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk membahas persiapan turnamen futsal bertaraf internasional AFC Asian Futsal Cup 2026 di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Diskusi tersebut membahas mulai dari persiapan sampai agenda internasional lainnya, untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah dunia.
 
Pramono menegaskan, Jakarta yang dipilih sebagai salah satu lokasi perhelatan siap berkolaborasi untuk meningkatkan capaian prestasi futsal Indonesia. Ia juga berharap bahwa tim nasional futsal mampu memberikan prestasi yang terbaik bagi Indonesia.
 
Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar menyatakan bahwa kolaborasi yang baik bukan hanya dengan pemerintah pusat, namun juga dengan pemerintah provinsi -khususnya Jakarta, bisa menjadi momentum yang baik bagi perkembangan futsal.
 
Selain dihadiri langsung oleh Pramono Anung beserta jajarannya, audiensi tersebut dihadiri oleh; Bendarahara Umum FFI, Rorian Pratyaksa, Exco IV FFI, Andri Paranoan, Deputi Sekjen FFI, Billy David Nerotumilena, Ketua Bidang Kerjasama, Farazandi Fidinansyah, dan LOC AFC, Shanaz Safira.
 
Sebelumnya, Konfederasi sepak bola Asia (AFC) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal tahun 2026. Piala Asia Futsal sepanjang sejarahnya sudah digelar 17 kali, sejak kali pertama pada 1999. Sementara Indonesia, tercatat 10 kali ikut berpartisipasi di Piala Asia Futsal. 
 
Secara total, Indonesia turun dalam 38 pertandingan, dengan 10 pertandingan di antaranya menang, dua kali imbang, dan 24 pertandingan kalah. Untuk edisi 2026 akan berlangsung pada 14 hingga 31 Mei tahun 2026, dengan jadwal kualifikasi dimulai pada 22 November hingga 30 Agustus 2025.

(Aziz Indra)

