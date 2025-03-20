...

Kementerian Kelautan dan MNC Peduli Ajak Anak-anak Ngabuburit

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 20 Maret 2025 00:12 WIB
Kementerian Kelautan dan Peikanan Republik Indonesia dan MNC Peduli mengajak 200 peserta yang terdiri dari anak-anak dan orangtua untuk ngabuburit bersama di Pelataran Masjid Bimantara, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu 19 3 2025 .
Kegiatan ini diisi dengan memberikan edukasi protein ikan yang banyak sekali manfaatnya terutama jika dikonsumsi oleh anak-anak.
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan MNC Peduli mengajak 200 peserta yang terdiri dari anak-anak dan orangtua untuk ngabuburit bersama di Pelataran Masjid Bimantara, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
 
Kegiatan ini diisi dengan memberikan edukasi protein ikan yang banyak sekali manfaatnya terutama jika dikonsumsi oleh anak-anak. Setelah mendapatkan edukasi, anak-anak diajak untuk bermain games dengan pertanyaan seputar perikanan yang bermanfaat mengasah kemampuan anak-anak dalam mengingat materi edukasi yang telah diberikan.
 
Dihadiri oleh anak-anak dan orangtua yang berasal di wilayah Kelurahan Kebon Sirih, pada kesempatan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama MNC Peduli memberikan bantuan sembako dan bahan makanan olahan ikan yang dapat dikonsumsi oleh keluarga di rumah. Selain itu, ratusan peserta juga diberikan Al-qur’an untuk meningkatkan keimanan dan makanan berbuka puasa. 

(Aziz Indra)

Cari Berita Lain Di Sini