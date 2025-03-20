...

CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo Paparkan Kesuksesan MNC Group Ubah Tantangan Jadi Peluang

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 20 Maret 2025 23:05 WIB
CEO MNC Group dan Komisaris Utama BCAP Angela Tanoesoedibjo hadir dalam acara Investor Gathering 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 20 3 2025 .
Saat menyampaikan paparan, Angela membagikan kisah sukses berdirinya MNC Group serta peran penting grup dalam perkembangan industri di Indonesia. Dia mengatakan, keberhasilan grup ini berakar dari perjalanan panjang yang dimulai oleh sang ayah, Hary Tanoesoedibjo.
JAKARTA - CEO MNC Group dan Komisaris Utama BCAP Angela Tanoesoedibjo hadir dalam acara Investor Gathering 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
 
Saat menyampaikan paparan, Angela membagikan kisah sukses berdirinya MNC Group serta peran penting grup dalam perkembangan industri di Indonesia. Dia mengatakan, keberhasilan grup ini berakar dari perjalanan panjang yang dimulai oleh sang ayah, Hary Tanoesoedibjo.
 
Seiring berjalannya waktu, MNC Group terus berkembang hingga menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia dengan empat sektor utama media, hospitality & entertainment, energi, serta layanan keuangan.
 
Di bidang media, MNC Group tidak hanya berfokus pada televisi, tetapi juga mulai memperluas ke sektor digital. Selain itu, sektor energi juga menjadi perhatian utama karena perannya yang vital dalam kehidupan masyarakat. 
 
Sementara itu, layanan keuangan di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) telah dikembangkan dengan berbagai kategori, yaitu perbankan, asuransi, dan pasar modal melalui asset management dan sekuritas.
 
Angela menekankan bahwa DNA MNC Group adalah ‘thriving in the midst of challenges’ atau tetap berkembang di tengah tantangan. Dia mencontohkan bagaimana MNC Group mampu melihat peluang di tengah krisis, seperti yang terjadi pada 1998.

