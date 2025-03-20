...

Jelang Arus Mudik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Cek Kesiapan Pertamina di Tol Trans Jawa

Ahmad Antoni, Jurnalis · Kamis 20 Maret 2025 23:26 WIB
BATANG - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius menyaksikan petugas Lemigas menguji sampel kualitas produk BBM jenis pertamax dan pertalite saat meninjau kesiapan SPBU jelang arus mudik Lebaran di Rest Area KM 379A Tol Semarang-Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025). Hasil uji menunjukan bahwa kualitas BBM Pertamina tersebut telah sesuai dengan standar.
 
Bahlil memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), gas subsidi 3 kg dan keandalan listrik di Jawa Tengah dalam kondisi aman untuk kebutuhan Lebaran 2025.
 
Dia menjelaskan, stok energi di seluruh wilayah di Indonesia aman bisa mencapai 18-21 hari dan sangat cukup untuk kebutuhan selama mudik dan arus balik. Bahlil meminta pengecekan mutu BBM tersebut dilakukan rutin tiga bulan sekali untuk memastikan produk yang dibeli masyarakat sesuai standar. 

(Ahmad Antoni)

